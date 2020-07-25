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وسط إجراءات احترازية.. البابا تواضروس: إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية 3 أغسطس

السبت 25/يوليه/2020 - 04:03 م
البابا تواضروس بابا
البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية
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فرح علاء الخولي
أعلن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية في 3 أغسطس المقبل، وسط إجراءات وقائية احترازية.

وأضاف البابا تواضروس، في حواره تلفزيوني على قناة "إكسترا نيوز"، أن قرار إعادة فتح الكنائس بالمحافظات متعلق بالأب الأسقف مع الكهنة لدراسة الوضع الصحي، موضحا "لقينا إبراشيات مثلا في مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر تقريبا مفيش إصابات بكورونا".

وتابع البابا تواضروس، "قلنا ليه نقول قرار عام، جينا فى القاهرة والإسكندرية طبعا فيها تجمعات كبيرة وأجلناها أسبوعين، لقنيا الأرقام لسه متزايدة، وقلنا آخر مرة هنمد لغاية 3 أغسطس لقينا الأرقام في النازل، وأتمنى أن يكون ذلك مستمرا مع المسؤولية الشخصية لكل واحد وعلى 3 أغسطس نفتح الكنايس بس نفتحها بحساب".

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تأجيل فتح كنائس القاهرة والإسكندرية حتى 3 أغسطس المقبل

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