محافظ مطروح يوقع 5 عقود تقنين أراضي مباني للمواطنين

وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت على 5 عقود جديده لتقنين أراضي مباني لواضعي اليد وفقا للقانون 144 لسنة 2017 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين وتقنين أوضاع واضعي اليد بمطروح ومراعاة البُعد الاجتماعي لهم و تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي للأهالي.





أشار حمدى عبيد مدير عام الاملاك بالمحافظةإن إجمالي العقود التي تم توقيعها حتى الآن 229عقد تقنين، وجار مراجعة باقي الطلبات المقدمة، ومدى استيفاء الشروط وضوابط التقنين، تمهيدا لعرضها على المحافظ لتوقيعها وتسليمها لاصحابها.





بينما وجه محافظ مطروح بالإسراع فى تقنين اوضاع المتقدمين لتقنين أوضاعهم وفقا لقانون 144 لسنة 2017، مع التوجه لإدارة الأملاك بمجالس المدن، لاستكمال إجراءات الملفات الخاصة بطلباتهم بما يصب فى الصالح العام وتحقيق الاستقرار لهم.





وجه بالعمل على حل وتذليل كافة المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لهم من أجل تحقيق الاستقرار لهم ،مطالبا ببذل المزيد من الجهد للاسراع فى تطبيق منظومة تقنين الأراضي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والجهات المعنية الأخرى .



