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تعليم

في 4 محافظات.. التعليم: ضبط 4 حالات غش في أول يوم من امتحان الدبلومات الفنية

السبت 25/يوليه/2020 - 06:02 م
طلاب مدارس
طلاب مدارس
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أ ش أ
أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية قامت قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وكان 754 ألفًا و575 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية (الخمس سنوات والثلاث سنوات)، قد أدوا صباح اليوم ، امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/ 2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 4 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة، في محافظات (بني سويف، القليوبية، كفر الشيخ، الجيزة)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ورصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لـ 4 طلاب و3 مراقبين وتم نقلهم إلى المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة، كما رصدت الغرفة 3 وقائع بقيام عدد من الأشخاص بالدخول إلى اللجان بالمحافظات لأداء الامتحان بدلًا من الطلاب، وتم إحالة هذه الوقائع للشئون القانونية لاتخاذ اللازم.
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