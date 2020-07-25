في 4 محافظات.. التعليم: ضبط 4 حالات غش في أول يوم من امتحان الدبلومات الفنية

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية قامت قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.





وكان 754 ألفًا و575 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية (الخمس سنوات والثلاث سنوات)، قد أدوا صباح اليوم ، امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/ 2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.





وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 4 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة، في محافظات (بني سويف، القليوبية، كفر الشيخ، الجيزة)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.



