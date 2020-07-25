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محافظات

بعد إعادة إعمارها.. تسليم 10 منازل فى نجع حمادي لأصحابها قبل العيد

السبت 25/يوليه/2020 - 06:59 م
المنازل التي نفذتها
المنازل التي نفذتها جمعية الاورمان
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يوسف رجب

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مكتب الجمعية بمحافظة قنا، سيسلم، غدًا الأحد، 10 منازل لأهاليهم من الأسر الأكثر احتياجًا، في قرية البطحة، مركز نجع حمادي، فى محافظة قنا، بتكلفة وصلت إلى نصف مليون جنيه.

وأكد شعبان، أن الإعمار شمل هدم وإعادة بناء و تسقيف وتعريش و محارة و دهان و سيراميك وتوصيل المياة والكهرباء والادوات الصحية والابواب والشبابيك ضمن مشروع الأورمان لإعادة تأهيل القري الاكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن تسليم البيوت لأصحابها يأتى تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك لتدخل الفرحة فى قلوبهم.

وأشاد شعبان، بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة قنا بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بانحاء المحافظة.

و أضاف شعبان، أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وأشار شعبان، إلى أن جمعية الأورمان بمحافظة قنا سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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بعد إعادة إعمارها.. تسليم 10 منازل فى نجع حمادي لأصحابها قبل العيد
بعد إعادة إعمارها.. تسليم 10 منازل فى نجع حمادي لأصحابها قبل العيد
بعد إعادة إعمارها.. تسليم 10 منازل فى نجع حمادي لأصحابها قبل العيد
بعد إعادة إعمارها.. تسليم 10 منازل فى نجع حمادي لأصحابها قبل العيد
بعد إعادة إعمارها.. تسليم 10 منازل فى نجع حمادي لأصحابها قبل العيد
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