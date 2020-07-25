AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حبي الأبدي .. نادين نسيب تبهر متابعيها على إنستجرام مع أطفالها

السبت 25/يوليه/2020 - 06:59 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
نشرت نادين نسيب صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، برفقه أطفالها. 


وظهرت نادين نسيب بقميص أبيض أنيق، وعلقت على الصورة قائلة " حبي الحقيقى الابدي سلاحي وقوتي" وكانت نسرين أمين أبرز المعجبين بالصورة. 



ولم تتكلف نادين نسيب قي تسريحة شعرها بل تركته منسدلا بطريقة جذابة تليق بها، ووضعت لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها البرونزية. 



ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وعلقت رانيا يوسف قائلة " ربي يحفظكم".


واليكم صورة نادين نسيب برققه اطفالها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات تبرز جمال نادية الجندي

حافية القدمين .. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها

روجينا تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

بجامب سوت .. نينا مغربي تبهر متابعيها بالأبيض

ترشيحاتنا

كيفية التخلص من المال الحرام عند التوبة؟.. البحوث الإسلامية يجيب

فيديو جراف | امرأة أدهشت الشيطان.. مارست الجنس مع حماها في حضور الزوج

الكمامات للنساء فقط.. فتوى إيرانية مثيرة للجدل بشأن فيروس كورونا

اتهامات مرفوضة.. اتحاد الكرة يدرس إحالة فاروق جعفر لـ القيم والأخلاق

نحن في بلد قانون.. أسامة أبو زيد يطالب بمنحه جميع الصلاحيات لوقف تراشق الأهلي والزمالك

اعرفيها قبل الشراء.. 6 علامات تكشف لك الفارق بين الكبدة البلدي والمستوردة

AdvertisementS

مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة قادمة من تركيا تقل وزراء حكومة الوفاق

غدا.. 200 جنيه دعما للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لكل بطاقة تموين في مبادرة تحفيز الاستهلاك

مع تصاعد التوتر.. تحركات لسلاح الجو التركي في شرق المتوسط

احذفه فورا.. تطبيق تراسل خطير على هواتف أندرويد يسرق صورك ومحادثاتك

3 أزمات خارج الملعب تحاصر فريق الأهلي

خبير: لدينا 7 ملايين عقار مخالف في مصر.. وإزالة 100 متر مخالف تتكلف 50 ألف جنيه

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: ملء سد النهضة ينهي الاستخدام غير العادل لنهر النيل وتوليد الطاقة الكهرومائية فبراير 2021

أعضاؤها ضيوف على الجزيرة.. تفاصيل حرب إثيوبيا على السوشيال ميديا ضد مصر

قبل انطلاق ماراثون تنسيق 2020.. التعليم العالي: 75 رغبة متاحة لطلاب الثانوية العامة

الجيش الليبي يكشف سبب لقاء أردوغان والسراج في اسطنبول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرفيها قبل الشراء.. 6 علامات تكشف لك الفارق بين الكبدة البلدي والمستوردة

لن تراه إلا في أفريقيا| شاهد.. فندق معلق على جسر سيلاتي

مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائة الجديدة.. فيديو وصور