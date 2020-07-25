حبي الأبدي .. نادين نسيب تبهر متابعيها على إنستجرام مع أطفالها

نشرت نادين نسيب صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، برفقه أطفالها.
وظهرت نادين نسيب بقميص أبيض أنيق، وعلقت على الصورة قائلة " حبي الحقيقى الابدي سلاحي وقوتي" وكانت نسرين أمين أبرز المعجبين بالصورة.
ولم تتكلف نادين نسيب قي تسريحة شعرها بل تركته منسدلا بطريقة جذابة تليق بها، ووضعت لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها البرونزية.
ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وعلقت رانيا يوسف قائلة " ربي يحفظكم".
وظهرت نادين نسيب بقميص أبيض أنيق، وعلقت على الصورة قائلة " حبي الحقيقى الابدي سلاحي وقوتي" وكانت نسرين أمين أبرز المعجبين بالصورة.
ولم تتكلف نادين نسيب قي تسريحة شعرها بل تركته منسدلا بطريقة جذابة تليق بها، ووضعت لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها البرونزية.
ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وعلقت رانيا يوسف قائلة " ربي يحفظكم".
واليكم صورة نادين نسيب برققه اطفالها..