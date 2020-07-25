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أخبار العالم

بلافتة ترحاب.. السعودية تستقبل أول وفود حجاج «عام كورونا»

السبت 25/يوليه/2020 - 06:08 م
جانب من وصول الحجاج
جانب من وصول الحجاج
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محمود نوفل
وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، اليوم السبت، ضيوف الرحمن القادمين من 5 مدن مختلفة، ممن وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج هذا العام (عام كورونا)، وسط تطبيق دقيق للإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل ضمان سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمة الحجيج.

والخمس مدن التي وفِد منها حجاج بيت الله الحرام اليوم، هي: المدينة المنورة، الرياض، أبها، تبوك، جازان".

ولضمان سلامتهم؛ وُفِّرَ مسار خاص لهم عند وصولهم؛ لإنهاء إجراءاتهم، وتسريع نقلهم إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة، حيث سيخضعون بدءًا من اليوم وحتى الثامن من شهر ذي الحجة "للعزل المؤسسي" قبل توجههم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وبدوه أكد وكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور الشريف أن إجراءات استقبال ضيوف الرحمن تمت بسلاسة واتسمت بالسرعة، حيث بمجرد وصولهم يتم توجيههم من مشرفي وزارة الحج والعمرة إلى الحافلات المخصصة لهم، مع تطبيق البروتوكولات الوقائية الصحية المعتمدة في عملية "النقل".

وبيًن  الشريف وجود تنسيق كامل بين وزارات "الحج والعمرة" و"الصحة" و"الإعلام" و"هيئة الطيران المدني"، و"الخطوط السعودية"، و"الإدارة العامة للمرور"، في عملية استقبال الحجاج.

ولفت إلى أن هناك مرحلة أخرى من الاستقبال ستكون في السابع من ذي الحجة مُخصص للحجيج المتعافين من مرض فيروس كورونا من القطاعين الصحي والأمني.
بلافتة ترحاب.. السعودية تستقبل أول وفود حجاج «عام كورونا»
بلافتة ترحاب.. السعودية تستقبل أول وفود حجاج «عام كورونا»
بلافتة ترحاب.. السعودية تستقبل أول وفود حجاج «عام كورونا»
بلافتة ترحاب.. السعودية تستقبل أول وفود حجاج «عام كورونا»
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