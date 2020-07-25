نتفليكس: نسب مشاهدة كبيرة لفيلم The Old Guard في مصر

أكدت منصة نتفليكس أن فيلم The Old Guard حظى بنسب مشاهدة كبيرة منذ طرحه قبل حوالي 15 يوما.

وتظهر في فيلم The Old Guard مدينة مراكش التي يزورها أبطال الفيلم ضمن سياق العمل، و تم ايضًا تصوير المشاهد الخاصة بأفغانستان وأفريقيا في مناطق متنوعة بالمغرب، حيث تم التصوير في العديد من المعالم البارزة بـ مراكش.





الفيلم يتصدر حاليا أكثر الأعمال الرائجة انتشارا على مستوى Netflix مصر.







وأعلنت "نتفليكس" أنها قامت بالاستعانة بمصممين من الوطن العربي لتصميم نسخة محلية من البوستر الخاص بالفيلم تعكس قصة الفيلم

وتواجد أبطال الفيلم في مراكش، حيث قام الفنان أحمد رأفت بإعادة تصميم البوستر بالتعاون مع فريق الفيلم ليعكس الأسواق الشعبية في مراكش ومنارة جامع الفنا.

تدور قصة الفيلم عن مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندي (تشارليز ثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم، ولكن حين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة.



وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، ويعود أندي ونايل (كيكي لاين) أحدث الجنود انضمامًا للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التي يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.

The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة التى قام بتأليفها جريج روكا، ومن إخراج جينا برينس بايثوود، مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS.



