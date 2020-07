نتفليكس: نسب مشاهدة كبيرة لفيلم The Old Guard في مصر

وتظهر في فيلم The Old Guard مدينة مراكش التي يزورها أبطال الفيلم ضمن سياق العمل، و تم ايضًا تصوير المشاهد الخاصة بأفغانستان وأفريقيا في مناطق متنوعة بالمغرب، حيث تم التصوير في العديد من المعالم البارزة بـ مراكش.

الفيلم يتصدر حاليا أكثر الأعمال الرائجة انتشارا على مستوى Netflix مصر.



The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة التى قام بتأليفها جريج روكا، ومن إخراج جينا برينس بايثوود، مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS.