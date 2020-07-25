تجربة سيئة للاعبين السوريين بالزمالك فهل يغير خربين الصورة؟





ترددت أنباء قوية فى الساعات الماضية، برغبة نادى الزمالك بضم اللاعب السورى عمر خربين مهاجم فريق الهلال السعودى والذى لعب من قبل بالدورى المصرى ضمن صفوف فريق بيراميدز.





وقالت صحيفة "الرياض" السعودية، إن الزمالك سيتحرك بشكل رسمي خلال أيام للتفاوض مع الهلال السعودي للحصول على اللاعب السوري عمر خربين، بعد موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على ضم اللاعب.





وشارك خربين هذا الموسم مع الهلال السعودى فى ١٦ مباراة، نجح فى تسجيل ٥ أهداف، وصناعة ٣ أخرين.





وضم الزمالك من قبل ٣ لاعبين سورين، ولكن تجربتهم مع الفريق لم تنجح ورحلوا سريعًا.





ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، تجربة اللاعبين السورين بنادى الزمالك، على النحو التالى:-





١- مؤيد العجان





إنضم مؤيد العجان لنادى الزمالك فى موسم ٢٠١٧-٢٠١٨، قادمًا من فريق الوحدة السورى على سبيل الإعارة لمدة موسمين.





ويلعب مؤيد فى مركز الظهير الأيسر وشارك مع الزمالك فى ١٧ مباراة بجميع المسابقات، نجح فى تسجيل هدفين وصناعة ٣ أهداف.





ولكن الزمالك قرر فسخ عقده مع اللاعب بموسم ٢٠١٨، بسبب إصابته بالرباط الصليبي، وتعاقد النادى مع باهر مجدى لاعب الإسماعيلى فى ذلك الوقت.





٢- علاء الشبلى





ضم الزمالك اللاعب السورى علاء الشبلي الذى يلعب فى مركز الظهير الأيمن، موسم ٢٠١٧-٢٠١٨، قادمًا من فريق النفط العراقي، إلا أنه رحل سريعا بعد 6 أشهر فقط دون أن يشارك في أي مباراة مع الفريق، بعدما عانى من كثرة الإصابات والاستبعاد من المباريات، ولم يشارك مع الفريق الأبيض في أى مباراة .





٣- خالد المبيض





انضم اللاعب السوري خالد المبيض لاعب الوحدة السوري لصفوف الزمالك فى موسم ٢٠١٧، بصفقة انتقال حر.





وكان اللاعب يجيد اللعب فى مركز خط الدفاع ووسط الملعب، ولم يشارك مع الزمالك فى أى مباراة ورحل سريعًا.