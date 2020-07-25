تجربة سيئة للاعبين السوريين بالزمالك فهل يغير خربين الصورة؟

ترددت أنباء قوية فى الساعات الماضية، برغبة نادى الزمالك بضم اللاعب السورى عمر خربين مهاجم فريق الهلال السعودى والذى لعب من قبل بالدورى المصرى ضمن صفوف فريق بيراميدز.
وقالت صحيفة "الرياض" السعودية، إن الزمالك سيتحرك بشكل رسمي خلال أيام للتفاوض مع الهلال السعودي للحصول على اللاعب السوري عمر خربين، بعد موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على ضم اللاعب.
وشارك خربين هذا الموسم مع الهلال السعودى فى ١٦ مباراة، نجح فى تسجيل ٥ أهداف، وصناعة ٣ أخرين.
وضم الزمالك من قبل ٣ لاعبين سورين، ولكن تجربتهم مع الفريق لم تنجح ورحلوا سريعًا.
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، تجربة اللاعبين السورين بنادى الزمالك، على النحو التالى:-
١- مؤيد العجان
إنضم مؤيد العجان لنادى الزمالك فى موسم ٢٠١٧-٢٠١٨، قادمًا من فريق الوحدة السورى على سبيل الإعارة لمدة موسمين.
ويلعب مؤيد فى مركز الظهير الأيسر وشارك مع الزمالك فى ١٧ مباراة بجميع المسابقات، نجح فى تسجيل هدفين وصناعة ٣ أهداف.
ولكن الزمالك قرر فسخ عقده مع اللاعب بموسم ٢٠١٨، بسبب إصابته بالرباط الصليبي، وتعاقد النادى مع باهر مجدى لاعب الإسماعيلى فى ذلك الوقت.
٢- علاء الشبلى
ضم الزمالك اللاعب السورى علاء الشبلي الذى يلعب فى مركز الظهير الأيمن، موسم ٢٠١٧-٢٠١٨، قادمًا من فريق النفط العراقي، إلا أنه رحل سريعا بعد 6 أشهر فقط دون أن يشارك في أي مباراة مع الفريق، بعدما عانى من كثرة الإصابات والاستبعاد من المباريات، ولم يشارك مع الفريق الأبيض في أى مباراة .
٣- خالد المبيض
انضم اللاعب السوري خالد المبيض لاعب الوحدة السوري لصفوف الزمالك فى موسم ٢٠١٧، بصفقة انتقال حر.
وكان اللاعب يجيد اللعب فى مركز خط الدفاع ووسط الملعب، ولم يشارك مع الزمالك فى أى مباراة ورحل سريعًا.