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فن

زمان وأنا صغير.. صورة نادرة لـ أحمد السعدني مع والديه

السبت 25/يوليه/2020 - 08:56 م
صلاح السعدني وزوجته
صلاح السعدني وزوجته وأحمد السعدني
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محمد بدران

نشر الفنان أحمد السعدني صورة قديمة له من طفولته، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر أحمد السعدني رفقة الفنان الكبير صلاح السعدني وزوجته، وعلق عليها: "زمان وانا صغير ...... كنت بحلم ابقي كبير كملوا انتوا بقى".


يُذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني، مسلسل "شبر مية" على إحدى القنوات الفضائية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، تأليف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج طارق رفعت، ‏وإنتاج ‏شركة ‏سينرجي.‏


وشارك في بطولته نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء ‏الجداوى، ‏ونهى ‏عابدين، ‏وندا موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف.


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