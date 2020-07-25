زمان وأنا صغير.. صورة نادرة لـ أحمد السعدني مع والديه

نشر الفنان أحمد السعدني صورة قديمة له من طفولته، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر أحمد السعدني رفقة الفنان الكبير صلاح السعدني وزوجته، وعلق عليها: "زمان وانا صغير ...... كنت بحلم ابقي كبير كملوا انتوا بقى".







يُذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني، مسلسل "شبر مية" على إحدى القنوات الفضائية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، تأليف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج طارق رفعت، ‏وإنتاج ‏شركة ‏سينرجي.‏





