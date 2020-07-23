الملك المصري.. أحمد السعدني يحتفل بتتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي

احتفل الفنان أحمد السعدني، بتتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه ليفربول بعد غياب 30 عاما عن الريدز.





ونشر أحمد السعدني عبر خاصية "ستوري" بحسابه على إنستجرام، مقطع فيديو لتتويج محمد صلاح مع فريقه، معلقا "الملك المصري".





واحتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.





وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى