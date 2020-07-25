الخميس والجمعة.. منح لاعبي أسوان إجازة العيد

قرر أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان ، منح إجازة العيد للاعبي الفريق ،قبل العودة واستكمال الدورى الممتاز .





وأكد كشرى في تصريحات لـ"صدى البلد " بأنه قرر منح لاعبي الفريق أجازة عيد الأضحى الخميس والجمعة القادمين والعودة للتدريبات السبت 1 / 8 استعدادا لمباراة مصر المقاصة ٩ أغسطس، والمؤجلة من الجولة 18 للدورى الممتاز .





وأرسلت اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم إخطارا لمسئولي مجلس ادارة نادي أسوان لتأجيل المباراة الودية التى ستقام أمام فريق المقاولون العرب والتى كان مقررا إقامتها اليوم السبت 25 /7؛ نظرا لضرورة إجراء مسحة جديدة للفريقين قبل المباراة ب 48 ساعة .





يذكر أن فريق أسوان خاض ثلاث مبارايات ودية حتى الآن بمعسكر الاستعداد لاستئناف الدورى أمام الإسماعيلى وانتهت بالتعادل 1/1 وأمام المقاولون وانتهت بنفس النتيجة ،وإنبى الخميس 23 /7 وانتهت بالتعادل 1/1 .