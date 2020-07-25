الخميس والجمعة.. منح لاعبي أسوان إجازة العيد

قرر أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان ، منح إجازة العيد للاعبي الفريق ،قبل العودة واستكمال الدورى الممتاز .
وأكد كشرى في تصريحات لـ"صدى البلد " بأنه قرر منح لاعبي الفريق أجازة عيد الأضحى الخميس والجمعة القادمين والعودة للتدريبات السبت 1 / 8 استعدادا لمباراة مصر المقاصة ٩ أغسطس، والمؤجلة من الجولة 18 للدورى الممتاز .
وأرسلت اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم إخطارا لمسئولي مجلس ادارة نادي أسوان لتأجيل المباراة الودية التى ستقام أمام فريق المقاولون العرب والتى كان مقررا إقامتها اليوم السبت 25 /7؛ نظرا لضرورة إجراء مسحة جديدة للفريقين قبل المباراة ب 48 ساعة .
يذكر أن فريق أسوان خاض ثلاث مبارايات ودية حتى الآن بمعسكر الاستعداد لاستئناف الدورى أمام الإسماعيلى وانتهت بالتعادل 1/1 وأمام المقاولون وانتهت بنفس النتيجة ،وإنبى الخميس 23 /7 وانتهت بالتعادل 1/1 .