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رياضة

الخميس والجمعة.. منح لاعبي أسوان إجازة العيد

السبت 25/يوليه/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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رباب الهواري
قرر أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان ، منح إجازة العيد للاعبي الفريق  ،قبل العودة واستكمال الدورى الممتاز .

وأكد كشرى في تصريحات لـ"صدى البلد " بأنه قرر منح لاعبي الفريق أجازة عيد الأضحى الخميس والجمعة القادمين والعودة للتدريبات السبت 1 / 8 استعدادا لمباراة مصر المقاصة ٩ أغسطس، والمؤجلة من الجولة 18 للدورى الممتاز .

وأرسلت اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم إخطارا لمسئولي مجلس ادارة نادي أسوان لتأجيل المباراة الودية التى ستقام أمام فريق المقاولون العرب والتى كان مقررا إقامتها اليوم  السبت 25 /7؛ نظرا لضرورة إجراء مسحة جديدة للفريقين قبل المباراة ب 48 ساعة .

يذكر أن فريق أسوان خاض ثلاث مبارايات ودية حتى الآن بمعسكر الاستعداد لاستئناف الدورى أمام الإسماعيلى وانتهت بالتعادل 1/1 وأمام المقاولون وانتهت بنفس النتيجة ،وإنبى الخميس 23 /7 وانتهت بالتعادل 1/1 .
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