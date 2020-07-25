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البابا تواضروس: عودة الصلاة بالكنائس 3 أغسطس

السبت 25/يوليه/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
 كشف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، موعد عودة الصلاة بالكنائس، قائلا:"عودة الكنائس  يوم ٣ اغسطس مع الاخذ بالإجراءات الاحترازية الصحية، وفرد لكل دكة".

  
ونوه إلى أن الهدف الحفاظ على صحة المواطنين في المقام الأول، وسيتم العودة تدريجيا خطوة بخطوة.



وفي سياق آخر أكد البابا تواضروس الثانى خلال حواره مع فضائية "أكسترا نيوز"أنه يتمتع بصحة جيدة ويعاني من بعض أعراض الانفلونزا العادية بسبب تغيرات الجو.



وتابع قداسة البابا قائلا:" من طبيعتي كتير بـ أصاب بأدوار برد، مرجعا السبب لإجرائه عملية "اللوزتين" وهو طفل.



وقال البابا تواضروس الثانى،إنه يعتبر فيروس كورونا جرس إنذار من الله للإنسان لإيقاظه، معقبا:"الإنسان في مجمل الحياة بدأ يتعاظم أمام نفسه وربنا بيقوله خد بالك فيروس بسيط يخليك نايم على طول "
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