صفر إصابات.. خروج آخر مصاب بكورونا من مستشفى إسنا للعزل

الأطباء والتمريض بالمستشفى أدوا دورهم على أكمل وجه، معقبا:" خلال الفترة الماضية عشنا لحظات صعبة وتعاملنا مع العديد من الجنسيات حول العالم داخل المستشفى.









وأكد ،خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"،المذاع عبر فضائية "الحياة" أن المستشفى لم يستقبل أي حالة إيجابية مصابة بكورونا منذ أسبوع كامل، وخرج اليوم آخر مريض بعد تحول حالته إلى سلبية.









وكشف حسام فتحى، أن المستشفى كان يستقبل الحالات الإيجابية من مستشفيات الحميات بالأقصر، ولكن أصبح به اتساع لاستقبال حالات كورونا ولا يتم تحويله إلى مستشفى عزل.



