فاروق جعفر يروي تفاصيل جلسته مع حكم إفريقي قبل مباراة الزمالك موسم 1979

وأكد فاروق جعفر في تصريحات لـ قناة "ام بي سي مصر" أنه لم يجتمع بـ حكم افريقي سوى مرة واحدة وكان هناك كثيرا من الازمات لذلك كان الهدف من الجلسة تهدئه الاجواء قبل المباراة فاجتمع بـ الحكام كقائد للفريق.

وأضاف فاروق جعفر أن ذلك كان خلال مباراة افريقية موسم 1979 وهزم الفريق خلال تلك المباراة مشددا على أن الحكم وقتها سأله هل تريدون "كذا او كذا" فقلت له لا نرغب في أي شىء من اجل الهزيمة او التعادل او الفوز.





وأضاف ان ما كان يقصده هو ان الحكم الافريقي دائما يساند اصحاب الارض.





اما عن حديثه عن باقي اندية الدوري المصري فأكد ان ما كان يعنيه ان ما حدثه معه وارد ان يحدث مع باق الفرق المصرية ولكنه لم يجزم بذلك.



