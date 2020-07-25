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رياضة

فتحي مبروك يرد بـ الدلائل على عدم صحة حديث فاروق جعفر بشأن مجاملة الحكام الأفارفة

السبت 25/يوليه/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
رد فتحي مبروك مدرب المنتخب بمونديال ايطاليا 90 ونجم الاهلي السابق على تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك والمنتخب السابق بشان مجامله الحكام الافارقه لـ الاندية المصرية ومنتخب 90. 

وأكد فتحي مبروك في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " ان توقيت حديث فاروق جعفر سيئ للغاية وسيضر الفرق المصرية المشاركة في دوري ابطال افريقيا "الاهلي والزمالك"، وبيراميدز والمصري في "الكونفدرالية "






وأضاف فتحي مبروك أن حديثه سيهيئ الحكام لـ القسوه على الفرق وستؤثر سلبا على الفرق المصرية. 



وأكمل أن منتخب مصر لم يتم مجاملته على الاطلاق خلال التصفيات المؤهله لـ كاس العالم 90 وتعادل منتخب مصر امام الجزائر 0-0 هناك اما في المباراة في مصر احرز حسام حسن هدف الفوز واضطر المنتخب للدفاع لقوة منتخب الجزائر. 



وأضاف ان الحكام وقتها كانت تساند المنتخبات المنافسه بشدة مشددا على انه لم يحدث مطلقا ان تم عقد اي جلسات مع الحكام قبل المباريات.
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