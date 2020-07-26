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بين الناس

توصيل الصرف الصحى مطلب أهالى قرية عمر بن الخطاب بالوادى الجديد

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن صابر بكر سليمان أحمد، مقيم قرية عمر بن الخطاب مركز الفرافرة الوادى محافظة الوادى الجديد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم إدراج القرية ضمن خطة توصيل الصرف الصحى.

ويقول فى رسالته : نعانى من عدم توافر الخدمة ما تسبب فى لجوء الأهالى إلى حفر الطرنشات أمام المنازل، وهو ما أدى إلى أضرار بالمبانى وما له تأثير ضار على البيئة علما بأن هذه القرية تعد من القرى الأكثر فقرا.
 
للتواصل مع الشاكى : 01147407010

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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