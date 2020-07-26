شوقي علام: مساندة الدولة واجب شرعي يثاب عليه الشخص

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الوقوف مع الدولة ومساندتها في كافة القرارات التي تتخذها واجب شرعي يثاب عليه الشخص.













وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" أن الدولة المصرية بحدودها القطرية أعتبرها بيتي، ولو أن أي شخص حاول أن يعتدي عليك في بيتك، فمن الطبيعي أن تهب للدفاع عن بيتك.













ونوه إلى أنه يحق للدولة أن تتخذ كل الوسائل التي تحمي بها نفسها، ولو اشتد الأذى على الشخص فهنا يكون الحكم من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد.

















وأردف أنه منذ أن تولى الرئيس السيسي رئاسة مصر، والدولة تخطو خطوات كبيرة في سبيل حماية أمنها القومي.