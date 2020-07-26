البابا تواضروس: عودة الصلاة بالكنائس 3 أغسطس.. مصر تمتلك قوة كبيرة للدفاع عن الوطن ..جهود الدولة أخرجتنا من أزمة كورونا بأقل الخسائر

نفى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" شائعات إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة ويعاني من بعض أعراض الأنفلونزا العادية بسبب تغيرات الجو.

وقال البابا تواضروس الثانى،أنه يعتبر فيروس كورونا جرس إنذار من الله للإنسان لإيقاظه، معقبا:"الإنسان في مجمل الحياة بدأ يتعاظم أمام نفسه وربنا بيقوله خد بالك فيروس بسيط يخليك نايم على طول ".

وتابع قداسة البابا قائلا:" من طبيعتي كثيرا ما أصاب بأدوار برد، مرجعا السبب لإجرائه عملية "اللوز" وهو طفل صغير.

وتحدث البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الارثوذكسية الـ 118، حول ما تردد عن ظهور السيدة العذراء فوق كنيسة العذراء بمدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، قائلا: "هي رسالة سلام في ظل الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد".





وأضاف البابا تواضروس أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتخذ خطوات مدروسة للحفاظ على الوطن و إنه يشعر بأن القيادة السياسية المكونة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة والحكومة والقضاء يعملون معا من أجل أهداف واضحة لصالح الدولة المصرية.





وأشار بابا الاسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الارثوذكسية إلى أن الكنيسة تصلي دائما من أجل البلاد والعباد حتى يحفظهم الرب جميعا ضد أي شرور ومخاطر تهددنا.



