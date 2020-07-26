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ثقافة

المشي في حقل الألغام .. رواية جديدة عن دار ثقافة للنشر

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدرت حديثا عن دار ثقافة للنشر والتوزيع٬ رواية "المشي في حقل الألغام" أحداث صادفتك وربما عشتها أنت من قبل، من تأليف صلاح الدين أقرقر.

ومما جاء علي غلاف الرواية الخلفي: بطلة لأن الموت نشب أظفاره في رقبتك أكثر من مرة دون أن ينال منك لأنكِ كنت دائمًا تبصقين في وجهه فيعود مذمومًا مدحورًا.

بطلة لأنك قضيت كل سنوات عمرك تمشين في حقل ألغام دون أن يتمكن الموت من النيل منكِ، كلما إنفجر في وجهك لغمٌ نهضت أقوى من السابق لمواجهة اللغم الموالي بشجاعة لا مثيل لها.

إن الإنسان خُلق من طين فبالله عليك من أي شيء خلُقت؟. إنني أكاد أجزم أنك مخلوقة من صخر.
إن الإنسان يتنفس الهواء فبالله عليك أي نوع من الهوا تتنفسين؟ إنني لا أشك أن هواءك هو الصبر.
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