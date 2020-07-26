بعد تكريمها من الرئيس .. هديل ماجد: أغنيتي الجديدة بعنوان واثقة

كشفت هديل ماجد مطربة من ذوى الاحتياجات الخاصة والتي غنت في مؤتمر الشباب أمام الرئيس السيسي، تفاصيل أغنيتها الجديدة، قائلة: "أغنيتى الجديدة باسم واثقة لأن الرئيس السيسي أعطانى دفعة كبيرة جدا ووالدتى هي سبب نجاحى".





من جانبها قالت المخرجة منال خورشيد والدة هديل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، إن هديل تتدرب باستمرار منذ زمن وبعد تكريم الرئيس السيسي لها منحتها الدكتورة إيناس عبد الدايم منحة للتدرب بدار الأوبرا المصرية ولكن لظروف كورونا توقف كل ذلك، ولكن هديل لم تتوقف عن التدريب فهى تعمل على نفسها وتدرب نفسها من خلال مقاطع الفيديو على اليوتيوب.





وأضافت: "اكتشفت أن صوتها حلو وهى في الثانوية العامة عندما كانت تجود القرآن الكريم وكنت أحاول أن تدخل كلية الفنون ولكن الأطباء نصحونى بأن تدخل كلية نظرية، وحصلت على جائزة سيد مكاوى على مستوى 31 دولة، أنا من أخرجت الأغنية وأختها هي التي صورتها.. هديل مرت بتجارب قاسية وأجرت العديد من العمليات الجراحية ووالدها متوفى منذ 9 سنوات.





واختتمت هديل: "كنت أقرأ القرآن وجربت في مرة أن أغنى ووالدتى قالت إن صوتى جيد وأنا أحب الغناء لأنه كله مشاعر وأحاسيس ويهز الوجدان.