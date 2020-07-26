AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد تكريمها من الرئيس .. هديل ماجد: أغنيتي الجديدة بعنوان واثقة

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:50 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
كشفت هديل ماجد مطربة من ذوى الاحتياجات الخاصة والتي غنت في مؤتمر الشباب أمام الرئيس السيسي،  تفاصيل أغنيتها الجديدة، قائلة: "أغنيتى الجديدة باسم واثقة لأن الرئيس السيسي أعطانى دفعة كبيرة جدا ووالدتى هي سبب نجاحى".

من جانبها قالت المخرجة منال خورشيد والدة هديل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، إن هديل تتدرب باستمرار منذ زمن وبعد تكريم الرئيس السيسي لها منحتها الدكتورة إيناس عبد الدايم منحة للتدرب بدار الأوبرا المصرية ولكن لظروف كورونا توقف كل ذلك، ولكن هديل لم تتوقف عن التدريب فهى تعمل على نفسها وتدرب نفسها من خلال مقاطع الفيديو على اليوتيوب.

وأضافت: "اكتشفت أن صوتها حلو وهى في الثانوية العامة عندما كانت تجود القرآن الكريم وكنت أحاول أن تدخل كلية الفنون ولكن الأطباء نصحونى بأن تدخل كلية نظرية، وحصلت على جائزة سيد مكاوى على مستوى 31 دولة، أنا من أخرجت الأغنية وأختها هي التي صورتها.. هديل مرت بتجارب قاسية وأجرت العديد من العمليات الجراحية ووالدها متوفى منذ 9 سنوات.

واختتمت هديل: "كنت أقرأ القرآن وجربت في مرة أن أغنى ووالدتى قالت إن صوتى جيد وأنا أحب الغناء لأنه كله مشاعر وأحاسيس ويهز الوجدان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيصل خورشيد: الرئيس السيسي نعمة من ربنا

بعد شهرين من الغياب.. شيف بمستشفى العزل يتلقى تهنئة العيد من والدته على البوابة.. صور

ماجدة الرومي تطرح أغنية غنوا بكل اللغات .. فيديو

المرأة البحراوية.. ثورة يونيو حررتنا من العبودية.. وحققت لنا مكاسب لم نرها من اى رئيس دولة سابق.. صور

شيرين عبدون: بدأت غناء وأنا فى المدرسة وكنت بهرب من الحصص.. فيديو

ترشيحاتنا

طالبه بالاعتذار للاسماعيلى| أسامة خليل مهددا فاروق جعفر: سأحكى ما حدث في أمريكا

الصحة: قريبًا نصل الى "زيرو" إصابات خطيرة بكورونا

شاهد.. الظهور الأول لـ كيان ابنة محمد صلاح.. صور

بحبك أوي.. فيفي عبدة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها عزة

بـ 2 جنيه.. مكون سحري لـ تنظيف الكرشة بطريقة سهلة

راجع نفسه.. إبراهيم حسن يرد على تصريحات فاروق جعفر ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. إهانات وهجوم قاس على فتاة صماء بسبب الكمامة| فيديو

تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور

طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة