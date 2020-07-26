للبيع بسعر خيالي .. سيارة مصرية كوبية عمرها 40 عاما من إنتاج النصر للسيارات

fiat وهذه السيارة بالذات أثارت جدلا كبيرا، لأنها

ظهر فجأة في الفترة الأخيرة إعلان لبيع سيارة مصرية من طرازات فيات 127وهذه السيارة بالذات أثارت جدلا كبيرا، لأنها سيارة زيرو بدون ترخيص برغم أن عمرها 37 عاما.









أعلن صاحب السيارة أنها موديل 1983 ورغم هذا فالسيارة جديدة تمامًا لأنها لم ترخص ولم تقطع الا مسافة 79 كم فقط وبالتالي ظلت طوال 30 عام تقريبًا بدون قيادة وعمل وحتى بدون ترخيص وبالتالي فالسيارة بحالة الزيرو.





السيارة فيات 127 المعروضة للبيع من فئة السيارات الكوبية لانها 2 باب فقط وتأتي بمحرك سعة 903 سي سي وتأتي بقوة تصل الي 47 حصان وعزم دوران 64 نيوتن متر وتتصل بناقل حركة مانيوال من 4 سرعات يرسل القوة للعجلات الأمامية .











السيارة فيات 127 صنعت في مصر في مصنع النصر للسيارات حتى عام 1983. ويمكن للسيارة التسارع الي 100 كم في الساعة في 20 ثانية وتصل سرعتها القصوى حتي 130 كم في الساعة وتستهلك 7 لتر وقود لكل 100 كم.

فيات 127

اعلن صاحب السيارةرغبته بيعها بسعر 80 ألف جنيه ولكن العديد من التعليقات والراغبين في الشراء قدروا ذلك بمبلغ كبير وطالبوا بالشراء بمبلغ أقل من ذلك لأنها قديمة بسبب موضوع الاحلال فلو تم قرار الإحلال لم تتمكن هذه السيارة من السير في الشوارع المصرية .