محامي كهربا: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه التجاوزات.. وشكوى جديدة ضد الزمالك

كشف أشرف عبد العزيز محامي اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، عن الإجراءات المتبعة لاستعادة حق "الفولت العالي" من المتجاوزين في حقه.









وقال عبدالعزيز، خلال تصريحاته على فضائية النهار، إن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضده.









وأضاف محامي كهربا: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضد كهربا وجهزنا شكوى جديدة ضد الزمالك.









جدير بالذكر أنه انتشر فيديو مسرب لـ مرتضى منصور، به تجاوزات عديدة ضد كهربا ورموز النادي الأهلي.







