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رياضة

محامي كهربا: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه التجاوزات.. وشكوى جديدة ضد الزمالك

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:04 ص
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر
كشف أشرف عبد العزيز محامي اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، عن الإجراءات المتبعة لاستعادة حق "الفولت العالي" من المتجاوزين في حقه. 


وقال عبدالعزيز، خلال تصريحاته على فضائية النهار، إن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضده. 


وأضاف محامي كهربا: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضد كهربا وجهزنا شكوى جديدة ضد الزمالك.


جدير بالذكر أنه انتشر فيديو مسرب لـ مرتضى منصور، به تجاوزات عديدة ضد كهربا ورموز النادي الأهلي. 


ومازالت الأمور غير متضحة حتى الآن، بسبب خروج مرتضى منصور بتصريحات تفيد بأن الفيديو مفبرك. 
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