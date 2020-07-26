بعد غياب 20 عاما .. الأهلي يفجر مفاجأة عن عودة حسام حسن

يبدو أن الأهلي لا يفرط في أبنائه مهما حدث، وبمرور الوقت نجد أن الأمور تعود لسابق عهدها بين القلعة الحمراء وعشاقها.









وكما اعتاد الأهلي تفجير المفاجآت المدوية للمنافس، وإسعاد جماهيره في المقابل، يبدو أننا على وشك استقبال خبر غير متوقع في برومو القناة الجديد.









ويستعد جمهور النادي الأهلي لاستقبال برومو تشويقي جديد عبر فضائية النادي، بعد الإعلان عن عملية التطوير التي يجريها النادي.









وكشف مصدر داخل قناة النادي الأهلي عن مفاجأة من العيار الثقيل عن وجوه جديدة ستصبح هي الأقوى في القناة الفضائية، وستكون بمثابة صدمة للبعض.









وقال مصدر خلال تصريحات خاصة، إن حسام حسن عميد الكرة المصرية وكابتن الأهلي السابق سيكون محللاََ في أحد البرامج على قناة الأهلي.









وأضاف المصدر، أن حسام حسن من المقرر أن يظهر في الإعلان التشويقي للقناة خلال الأسابيع القادمة وسيكون مفاجأة للجميع.









وتابع أن حسام حسن صنع تاريخا مع النادي الأهلي والأزمات يمحوها الزمن.. لقد ابتعد عن بيته النادي الأهلي كثيراََ بما فيه الكفاية.









وأشار المصدر إلى أن الأهلي لا ينسى أبناءه، ولكن يعاقبهم مثل الأب عندما يعاقب أولاده.









وأردف المصدر أنه يوجد نجم من نجوم الزمالك سيكون ضمن محللي القناة وهو حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر والزمالك السابق.









ولعب حسام حسن في النادي الأهلي، وبدأ مسيرته في صفوفه عام 1984، وحقق معه العديد من البطولات المحلية والأفريقية، وقاد منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 90 في إيطاليا، وانتقل إلى الزمالك، عام 2000 في مفاجأة من العيار الثقيل.