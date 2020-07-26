الصين تسجل 46 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت الصين اليوم الأحد ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب التلفزيون الصيني، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين، ارتفاعا من 34 حالة في اليوم السابق.





وأضافت أن الحالات المسجلة من بينها 35 حالة ناتجة عن العدوى محليا، و11 حالة من خارج البلاد.





وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي أنه من بين الحالات التي تم نقلها محليا، تم الإبلاغ عن 22 حالة في منطقة شينجيانج الأويغورية، ذاتية الحكم و 13 حالة أخرى في مقاطعة لياونينج.





ولم ترد أنباء عن حالات وفاة تتعلق بالفيروس يوم السبت بينما خرج 19 مريضا بالفيروس من المستشفيات.



