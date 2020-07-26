AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تسجل 46 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:18 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت الصين اليوم الأحد ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب التلفزيون الصيني، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين، ارتفاعا من 34 حالة في اليوم السابق.

وأضافت أن الحالات المسجلة من بينها 35 حالة ناتجة عن العدوى محليا، و11 حالة من خارج البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي أنه من بين الحالات التي تم نقلها محليا، تم الإبلاغ عن 22 حالة في منطقة شينجيانج الأويغورية، ذاتية الحكم و 13 حالة أخرى في مقاطعة لياونينج.

ولم ترد أنباء عن حالات وفاة تتعلق بالفيروس يوم السبت بينما خرج 19 مريضا بالفيروس من المستشفيات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تسجل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية أو مشتبه بإصابتها بكورونا وتسجيل 5 حالات وافدة من الخارج

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 3 حالات وافدة من الخارج

الصين تسجل أعلى معدل إصابات بـ كورونا منذ أبريل الماضي

استمرار الزيادة في بكين.. الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا

الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 27 إصابة جديدة بينها 23 بعدوى محلية

ترشيحاتنا

بـ روج أحمر.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها على إنستجرام

مش جديد عليه.. أسامة خليل لـ صدى البلد: فاروق جعفر أهان الكرة المصرية

بـ الشعر الرمادى.. علا رشدي تتألق من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بدون غرامة.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يعدد مزايا الملصق الإلكتروني

بعد دعم ابنه.. وفاء الكيلاني تبرز حبها لطليقة زوجها تيم حسن

أخبار الأهلي.. 3 أزمات تحاصر الفريق.. شوبير يرد على فاروق جعفر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور

انتقامًا لفلويد .. شاب يعذب طفلا بدهس عنقه تحت ركبته| صور

بلا رحمة.. إهانات وهجوم قاس على فتاة صماء بسبب الكمامة| فيديو