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رياضة

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:34 ص
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
يستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لعودة النشاط الكروي، واستئناف مباريات بطولة الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الزمالك مباراته الودية الثالثة أمام منافسه وادي دجلة، خلال فترة استقراره في المعسكر الذي يخوضه الأبيض بعد عودة النشاط، الذي توقف جراء تفشي فيروس كورونا. 

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية
وتقام مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية في الخامسة عصرًا بتوقيت مصر. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة الودية
ومن المنتظر أن تذاع مباراة الزمالك ووادي دجلة عبر قناة الزمالك الرسمية، وكذلك ON TIME SPORTS.

يذكر أن الزمالك، خاض وديتين أمام سموحة وبيراميدز على الترتيب، فاز بالأولى بخماسية مقابل هدف، بينما خسر الثانية بهدف دون رد
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