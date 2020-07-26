أحمد زاهر يبدأ تصوير مشاهد مسلسل لؤلؤ.. منتصف أغسطس

أعلن الفنان أحمد زاهر عن موعد بدء تصوير مسلسل "لؤلؤ"، ونشر صورة له مع الفنانة مي عمر عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلق أحمد زاهر قائلا "انتظرونا أنا ومي عمر في مسلسل لؤلؤ قريبا جدا وسوف نبدأ التصوير نص شهر ٨ باذن الله وارجو من بعض السادة الصحفيين عدم نشر أخبار غير صحيحة دون التأكد من أصحاب الشأن وشكرا جزيلا".
اقرأ أيضا:
وانتهى القائمون على مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر، من اختيار الفنانين المشاركين في بطولة العمل، وانهاء التعاقد معهم، وذلك تمهيدًا للبدء فى التصوير خلال الأسابيع المقبلة، حيث تم التعاقد مع كل من أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل.
مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام ومقرر بدء تصوير مطلع شهر أغسطس المقبل، وتخوض به مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث تعمل مى على التحضير والاستعداد للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات والأغاني لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة.