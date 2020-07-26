أحمد زاهر يبدأ تصوير مشاهد مسلسل لؤلؤ.. منتصف أغسطس

وعلق أحمد زاهر قائلا "انتظرونا أنا ومي عمر في مسلسل لؤلؤ قريبا جدا وسوف نبدأ التصوير نص شهر ٨ باذن الله وارجو من بعض السادة الصحفيين عدم نشر أخبار غير صحيحة دون التأكد من أصحاب الشأن وشكرا جزيلا".

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مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام ومقرر بدء تصوير مطلع شهر أغسطس المقبل، وتخوض به مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث تعمل مى على التحضير والاستعداد للعمل من خلال

إجراء

العديد من البروفات على الاستعراضات

والأغاني

لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة.