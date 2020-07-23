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فن

أحمد زاهر يتصدر غلاف مجلة برفقة ابنته ليلى

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد زاهر عدة صور له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر أحمد زاهر فى الصورة برفقه ابنته " ليلى"، بعد أن تصدرا غلاف مجلة سيدتى.


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وتصدر أفيش فيلم زنزانة 7  كل من أحمد زاهر ونضال الشافعى خلف القضبان. 


الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.


وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، إضافةً إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
  

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