AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب الدبلومات الفنية يتوافدون على اللجان في ثاني أيامهم الامتحانية

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:03 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
Advertisements
كريم ناصر / عدسة : هدير عبده

يتوافد الآن طلاب الدبلومات الفنية على لجنة باحثة البادية في إمبابة، لإتمام إجراءات التعقيم والتفتيش المعتادة قبل بدء الامتحان، ويعد اليوم الأحد هو ثاني أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019 /2020.


اقرأ أيضا |


ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب اوطالبة أمام 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020.


وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020.



اقرأ ايضا |



ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة.



كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة  4450 عضوا.



كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان  177326 عضوا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل انطلاقها السبت.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الدبلومات الفنية 2020

قبل انطلاقها غدا.. معلومات رقمية تلخص منظومة امتحانات الدبلومات الفنية 2020

امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. 776 ألف طالب يمتحنون اللغة العربية اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة

عمليات التعليم تتابع وصول امتحانات العربي والدين إلى لجان الدبلومات الفنية

التزام طلاب الدبلومات الفنية بإمبابة بالإجراءات الاحترازية.. وغياب أولياء الأمور عن المشهد

أولياء أمور طلاب الدبلومات الفنية بإمبابة يفترشون الأرصفة أمام اللجان

ترشيحاتنا

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأحد 26 -7 -2020

بفيديو راقص لشبيهتها.. دينا الشربيني تتصدر السوشيال ميديا

ردا على تصريحات فاروق جعفر بشأن مجاملات التحكيم.. نجوم العرب يبرؤون مصر من مجاملات الفيفا والاتحاد الأفريقي

علامة في رقبتها .. مشاهد يصدم مذيعة أخبار بإصابتها بالسرطان

فلكي كويتي: الحرارة في عطلة العيد شديدة تصل إلى 58 درجة

للتخلص من كورونا .. خبراء الصحة في بريطانيا يطالبون بمحاكاة سياسة التطهير المتبعة بالإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للبيع بسعر خيالي .. سيارة مصرية كوبية عمرها 40 عاما من إنتاج النصر للسيارات

3 آلاف دولار لكل مصاب بكورونا.. أوزبكستان تجذب السياحة بحيلة غريبة

علامة في رقبتها .. مشاهد يصدم مذيعة أخبار بإصابتها بالسرطان