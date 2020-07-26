طلاب الدبلومات الفنية يتوافدون على اللجان في ثاني أيامهم الامتحانية

يتوافد الآن طلاب الدبلومات الفنية على لجنة باحثة البادية في إمبابة، لإتمام إجراءات التعقيم والتفتيش المعتادة قبل بدء الامتحان، ويعد اليوم الأحد هو ثاني أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019 /2020.





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ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب اوطالبة أمام 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020.





وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020.









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ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة.









كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوا.









كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوا.



