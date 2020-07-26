في يوم واحد فقط.. 49 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في الهند





وأظهرت البيانات التي تم تحديثها اليوم في تمام الساعة 8 صباحًا ارتفاع عدد وفيات كورونا في الهند إلى 32063 مع تسجيل 705 حالات وفاة.





ويوجد حاليًا نحو 467882 حالة نشطة من عدوى فيروس كورونا في البلاد حاليًا، وتعافى حوالي 63.92٪ من الأشخاص حتى الآن.

ويشمل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة الأجانب، ويعتبر اليوم الأحد هو اليوم الرابع على التوالي الذي تزيد فيه حالات الإصابة بكوفيد 19 بأكثر من 45000 حالة.

ولقد تجاوز عدد اختبارات الكشف عن كوفيد 19 عالميا حاجز 16 مليون حالة إصابة.

أبلغت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 48661 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالإضافة إلى 705 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقد ارتفع العدد الإجمالي للحالات المبلغ عنها إلى 1.385.522 في جميع أنحاء البلاد.