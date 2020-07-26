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وزير قطاع الأعمال: نستهدف تطوير صناعة الغزل والنسيج وزراعة القطن طويل التيلة فى شرق العوينات.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مشروع إحياء صناعة القطن والغزل والنسيج مرة أخرى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه يتم زراعة القطن طويل التيلة فى منطقة شرق العوينات وسيتم الجنى آخر سبتمبر المقبل.

وأضاف وزير قطاع الاعمال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه مصر تحتاج 92.9 مليون قنطار سنويًا، ويتم استيرادهم من الخارج، لذلك تم التجربة وزراعة القطن طويل التيلة فى شرق العوينات لتحسين المنتج المصرى من القطن طويل التيلة واستخدامه، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير الأقطان قصيرة التيلة أيضًا.

وتابع أن خطة تطوير القطن تتكلف 21 مليار جنيه، منوهًا بأن هناك عثرات بشأن التمويل ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل التمويل لإتمام الخطة فى موعدها، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا فى تطوير أى صناعة أو اى شركة تحتاج للتطوير.

وأوضح أنه خلال الـ6 أشهر سنشهد تطورا فى الكثير من الصناعات فى مصر، مؤكدًا أنه تم تطوير الهيكل الإدارى للعديد من الشركات والصناعات لكى نشهد طفرة فى الصناعات المختلفة فى مصر فى الفترة القادمة.
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