الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا ينتظر هدية أرسنال أمام واتفورد





مباراة اليوم ستكون تحصيل حاصل بالنسبة لفريق آرسنال، بعدما فقد رسميا فرصة التأهل من خلال مسابقة الدوري الإنجليزي.





أرسنال ستكون له فرصة وحيدة للمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وهي الفوز على تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.





لكن نتيجة مباراة أرسنال وواتفورد ستكون مهمة للغاية لفريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه، حيث إن فوز أرسنال في لقاء اليوم مع تعادل أستون فيلا أمام وست هام في المباراة التي ستقام في نفس التوقيت، سيضمن بقاء أستون فيلا رسميا في الدوري الإنجليزي.





وخسارة أرسنال بفارق هدف وحيد مع فوز أستون فيلا على وست هام، سيضمن بقاء أستون فيلا في البريميرليج.





ويحتل أرسنال المركز العاشر في مسابقة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا المركز الـ 17 برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن واتفورد صاحب المركز الـ 18.

يحل فريق أرسنال ضيفا على نظيره واتفورد، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".