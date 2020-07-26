بالصدفة البحتة .. طبيب ينقذ مسنة من الغرق في دمياط

في تصرف إنساني قام طبيب بإنقاذ سيدة مسنة من الموت بعد تعرضها لحادث على طريق دمياط ، بعد انقلاب سيارتها في احدى الترع بالقرب من كمين الهادي بدمياط.





ترجع وقائع الحادث عند انقلاب سيارة ملاكي في الترعة علي طريق دمياط طلخا السريع أمام عزبة تعيلب اتجاه كمين الهادي وعلي الفور وقفت سيارة ميكروباص تحمل ركاب قاموا بالنزول إلى الترعة لمحاولة انقاذ من بالسياره الملاكي والآخر اتصل بالإسعاف الذي انتقل علي الفور وبأقصي سرعة إسعاف نقطة السلام التابع لإسعاف دمياط حيث قاموا بإخراج امرأة تدعي " ناديه تواضروس 52 عاما ،فاقدة للوعى وحالتها الصحية حرجة للغاية نتيجها لتعرضها لانقلاب السيارة والغرق بالترعة.





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كان من ضمن ركاب السيارة الميكروباص التى توقف لانقاذها طبيب يدعى ابراهيم ناجى أخصائى جراحة القلب بالقصر العينى ومعهد القلب.



