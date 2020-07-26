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محافظات

بالصدفة البحتة .. طبيب ينقذ مسنة من الغرق في دمياط

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:26 م
طبيب ينقذ مسنة من
طبيب ينقذ مسنة من الغرق بدمياط
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زينب الزغبي
في تصرف إنساني قام طبيب بإنقاذ سيدة مسنة من الموت بعد تعرضها لحادث على طريق دمياط، بعد انقلاب سيارتها في احدى الترع بالقرب من كمين الهادي بدمياط.

ترجع وقائع الحادث عند انقلاب سيارة ملاكي في الترعة علي طريق دمياط طلخا السريع أمام عزبة تعيلب اتجاه كمين الهادي وعلي الفور وقفت سيارة ميكروباص تحمل ركاب قاموا بالنزول إلى الترعة لمحاولة انقاذ من بالسياره الملاكي والآخر اتصل بالإسعاف الذي انتقل علي الفور وبأقصي سرعة إسعاف نقطة السلام التابع لإسعاف دمياط حيث قاموا بإخراج امرأة تدعي " ناديه تواضروس 52 عاما ،فاقدة للوعى وحالتها الصحية حرجة للغاية نتيجها لتعرضها لانقلاب السيارة والغرق بالترعة.

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كان من ضمن ركاب السيارة الميكروباص التى توقف لانقاذها طبيب يدعى ابراهيم ناجى أخصائى جراحة القلب بالقصر العينى ومعهد القلب.

والذي بدورة علي الفور قام بمساعدة الاهالى باخراج المسنة من الترعة ووضعها بسياره ربع نقل مقفوله وقام بالتعامل معها بالاسعافات الاولية ومعه رجال الإسعاف الذين وصلو لمكان الحادث وهم مجدي الهريجي وجابر عبد الستار ومحاولات لإنقاذ حياة المصابة فاقدة الوعي حتي نقلها الي سيارة الاسعاف ومازال الطبيب والمسعف يتبادلان محاولات انقاذها بالانتعاش الرئوي وقام بعمل صدمات لها حتي دخولها الاستقبال بمستشفى شربين العام حتي استقرت حالتها تماما وتم انقاذه.

الموقف الإنسانى الذى قام به الطبيب جعل المتواجدين بمكان الحادث يتوجهون له بالشكر على إنقاذه لحياة السيدة المسنة.
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