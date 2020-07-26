محافظ دمياط تدعو المخالفين بالإسراع في دفع مبلغ جدية للتصالح

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، إجتماعًا ، لمتابعة الموقف الحالى بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء والموقف النهائي للمتقدمين بطلبات التصالح الخاصة بالبناء.





جاء الاجتماع ، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ،و رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية و اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ونائبى رئيس الوحدة المحلية ومدير الإدارة الهندسية، ومديرى إدارات المتابعة و التفتيش المالى والإدارى و التخطيط ومركز المعلومات بالديوان العام..

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وناقشت المحافظ خلال الاجتماع آخر المستجدات بذلك الملف بمدينة رأس البر وأهم المعوقات التى تواجه اللجان الفنية، حيث أكدت على الإسراع بمعدلات فحص الطلبات المقدمة وإنجاز المهام المطلوبة والتيسير على المواطنين فى نهو الإجراءات وفقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية..





ودعت محافظ دمياط المواطنين بالاسراع لتقديم الطلبات ودفع مبلغ جدية التصالح والتى تُقدر بنسبة ٢٥٪ من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات، حتى ١٥ أغسطس القادم وفقًا لما قرره مجلس الوزراء.