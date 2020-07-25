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حوادث

19 طناً.. سقوط مافيا تهريب الدقيق المدعم في دمياط.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 11:21 م
19طن.. سقوط مافيا
19طن.. سقوط مافيا تهريب الدقيق المدعم فى دمياط
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زينب الزغبي
شنّت مديرية أمن دمياط، باشراف اللواء خالد ابراهيم مدير امن دمياط ، حملة على المخابز ومناخل الدقيق بدمياط قبل أيام من عيد الاضحى المبارك ،لضبط محتكرى السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء .

أسفرت الحملة ،عن  ضبط ٣٦٠ شكارة دقيق ابيض مدعم تزن حوالى ١٩ طن دقيق مدعم تم تجميعه من المخابز وإعادة نخله وتعبئته فى شكائر بيضاء بغرض الاتجار به في السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية كبيرة بإعادة بيعه للمخابز السياحية.

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تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للرائد أحمد عبد الباقى، رئيس مباحث التموين بدمياط، تفيد قيام صاحب منخل بتجميع الدقيق الدعم ونخله لإعادة بيعه بالسوق السوداء وتم إخطار اللواء خالد ابراهيم مدير امن دمياط ،الذى بدوره أصدرت تعليماته بتوجه الحملة للمكان المذكور.

 تم ضبط المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم  5482 جنح مركز الزرقا ضد كل من "م ا م" و"ا ع" عمال وصاحب المنخل المدعو "ح ال ع" حيث تم ضبط عدد  290  أجولة خضراء اللون وعدد 170 شيكارة نخول في شكاير بيضاء وعدد 5 جوال نخالة ناتجة من نخل الدقيق البلدي، وتم ضبط ماكينة خياطة الشكاير پعد نخلها.

وتم ضبط ميزان كهربائي لإعادة وزن الشكاير بعد نخلها وتم ضبط عدد من الشكاير الفارغة الخاصة بالدقيق البلدي ومجموعة من الشكاير الفارغة البيضاء التي يتم التعبئة فيها .
19 طناً.. سقوط مافيا تهريب الدقيق المدعم في دمياط.. فيديو
19 طناً.. سقوط مافيا تهريب الدقيق المدعم في دمياط.. فيديو
19 طناً.. سقوط مافيا تهريب الدقيق المدعم في دمياط.. فيديو
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