19 طناً.. سقوط مافيا تهريب الدقيق المدعم في دمياط.. فيديو

أسفرت الحملة ،عن ضبط ٣٦٠ شكارة دقيق ابيض مدعم تزن حوالى ١٩ طن دقيق مدعم تم تجميعه من المخابز وإعادة نخله وتعبئته فى شكائر بيضاء بغرض الاتجار به في السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية كبيرة بإعادة بيعه للمخابز السياحية.





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تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للرائد أحمد عبد الباقى، رئيس مباحث التموين بدمياط، تفيد قيام صاحب منخل بتجميع الدقيق الدعم ونخله لإعادة بيعه بالسوق السوداء وتم إخطار اللواء خالد ابراهيم مدير امن دمياط ،الذى بدوره أصدرت تعليماته بتوجه الحملة للمكان المذكور.





تم ضبط المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5482 جنح مركز الزرقا ضد كل من "م ا م" و"ا ع" عمال وصاحب المنخل المدعو "ح ال ع" حيث تم ضبط عدد 290 أجولة خضراء اللون وعدد 170 شيكارة نخول في شكاير بيضاء وعدد 5 جوال نخالة ناتجة من نخل الدقيق البلدي، وتم ضبط ماكينة خياطة الشكاير پعد نخلها.



