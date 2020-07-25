بالأسماء.. تفاصيل الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن دمياط

اعتمد اللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط، الحركة الداخلية لتنقلات ضباط شرطة المديرية.

وتضمنت حركة التنقلات، العقيد محمد البنا مأمور مركز الزرقا ، و المقدم محمد سمير رئيسا لمباحث مركز دمياط خلفا للمقدم محمد معوض ، و الرائد رامى العشرى رئيسا لمباحث قسم شرطة أول دمياط خلفا للمقدم محمد سمير ،و النقيب يوسف سمير البشلاوى ، رئيس مباحث السرو خلفا للرائد محمد علام.



كما شملت الحركة ، الرائد محمد حسونة رئيسا لمباحث الأموال العامة خلفا للمقدم احمد ربيع ، والمقدم هانى صلاح رئيسا لمكتب مكافحة المخدرات خلفا للعقيد علي عامر.



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وجاء في الحركة ، المقدم تامر هارون لمكتب مدير امن دمياط خلفا للمقدم عماد عيسي ، و المقدم خالد سامي للعلاقات العامة خلفا للمقدم محمد البنا.