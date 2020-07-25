بالأسماء.. تفاصيل الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن دمياط

اعتمد اللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط، الحركة الداخلية لتنقلات ضباط شرطة المديرية.
وتضمنت حركة التنقلات، العقيد محمد البنا مأمور مركز الزرقا ، والمقدم محمد سمير رئيسا لمباحث مركز دمياط خلفا للمقدم محمد معوض ، والرائد رامى العشرى رئيسا لمباحث قسم شرطة أول دمياط خلفا للمقدم محمد سمير ،و النقيب يوسف سمير البشلاوى ، رئيس مباحث السرو خلفا للرائد محمد علام.
كما شملت الحركة ، الرائد محمد حسونة رئيسا لمباحث الأموال العامة خلفا للمقدم احمد ربيع ، والمقدم هانى صلاح رئيسا لمكتب مكافحة المخدرات خلفا للعقيد علي عامر.
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وجاء في الحركة ، المقدم تامر هارون لمكتب مدير امن دمياط خلفا للمقدم عماد عيسي ، والمقدم خالد سامي للعلاقات العامة خلفا للمقدم محمد البنا.
كما تم نقل الرائد أشرف الراعي رئيسا لمباحث مركز الزرقا خلفا للرائد أحمد الدمرداش ، الرائد محمد سالم لشرطة المرافق، والرائد محمد عبد الباسط علام لشرطة للترحيلات ، الرائد محمود المنصوري رئيسا لمباحث كفر البطيخ خلفا للرائد محمد سالم ، الرائد محمد البلشي لمباحث الاداب ، النقيب احمد الشافعي معاونا لمباحث قسم شرطه السرو.