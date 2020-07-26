بسبب موقف صديقتها المقربة.. عروس تدخل في نوبة بكاء قبل زفافها بساعتين





وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، ان عروس تعرضت لموقف سيئ للغاية قبل زفافها بساعات قليلة، بسبب صديقتها المقربة التي قررت أن تفسد عليها أجمل لحظة في عمرها.





وتفاجأت عروس بالغة من العمر 29 عاما، أن صديقتها المقربة ألغت اتفاقها مع المصور الذي اتفقت معه العروس تصوير حفل الزفاف قبل الحفل بيوم واحد وأبلغته أن العروس ستؤجل الزفاف.





وشعرت العروس بصدمة فور علمها، وانهمرت دموعها وأفسدت المكياج والفستان الخاص بها، بعد إرسال صديقتها المقربة رسالة تخبرها أنها لن تأتي الحفل وأنها ألغت اتفاقها مع المصور.

الساعات القليلة قبل بداية حفل الزفاف، تستغلها العرائس بطريقة تحد من توتر الأعصاب أو القيام بجلسة تصوير أثناء تحضيرها للزفاف لتكون ذكرى جميلة، وتبتعد عن أي شيء قد يفقدها سلامها النفسي.