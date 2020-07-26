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حوادث

اختلسا 1.5 مليون جنيه من مكتب بريد بالعاشر.. السجن المشدد 15 سنة لموظف وسائق بالشرقية

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:43 م
مطرقة
مطرقة
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، الأحد، حكمها بالسجن المشدد 15 سنة لمعاون مكتب بريد بالعاشر من رمضان وسائق معه، ورد المبلغ المختلس لاختلاسهم مبلغاً مالياً كبيرًا. 

 

تعود أحداث الواقعة عندما أحال المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، "س ع " 32 سنة معاون مكتب بريد بالعاشر من رمضان، و"السيد م" سائق، لمحكمة جنايات الزقازيق. 


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وجاء في نص الإحالة أن المتهمين قاما فى غضون عامى 2013 و2014 بصفة الأول موظفا عامًا ومن الأمناء على الودائع سهل للمتهم الثانى وأخر متوفى، الاستيلاء بغير الحق، على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، والمملوكة لجهة عمل الأول.

 

وأفادت تحريات مباحث الأموال العامة، بقيام المتهم الثانى وأخر متوفى بفتح حسابات بريدية بمكاتب البريد المختلفة وقيام المتهم الأول بصفته موظف بمكتب  بريد العاشر بتحرير استمارات إيداع بمبالغ وهمية وإرسالها لمكاتب البريد وقيامهم سويا بصرفها واختلاسها.

 

وأشار إلى محكمة الجنايات على ذمة القضية رقم 260 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 18 كلى جنوب الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم. 

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