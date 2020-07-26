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حوادث

الأموال العامة تضبط 4 قضايا توظيف أموال وتجارة في العملة بقيمة مليون و434 ألف جنيه

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:12 م
كلبش
كلبش
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مصطفى الرماح

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .


 أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (4) قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة– توظيف أموال– نصب واحتيال على المواطنين" مُتهم فيها عدد (4) أشخاص.. ضُبط فيها مستنديًا نحو (1,434,000 مليون جنيه مصرى - 800 ألف ريال سعودى- 450 ألف درهم إماراتى- 25 ألف دينار كويتى).


تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

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