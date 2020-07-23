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حوادث

الأموال العامة تضبط شخصاً نصب على اثنين من العاملين بالخارج

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:02 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على أموال اثنين من العاملين بالخارج بدعوى استبدالها من الدولار للجنيه المصرى وتوصيلها لذويهم.

تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز "يتردد على إحدى الدول العربية للعمل بها" بالاستيلاء على أموالهم عقب قيامه باستلامها منهم بإحدى الدول العربية لتسليمها لذويهم داخل البلاد.

بالتحرى والفحص تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامي يتمثل فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بإحدى العملات الأجنبية بزعم استبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذويهم داخل البلاد مقابل عمولة.. إلا أن المتحرى عنه قام بالاستيلاء على المدخرات الخاصة بالشاكين لنفسه وعدم تسليمها لذويهم والتى بلغ إجماليها (734000) سبعمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه مصرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. 
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