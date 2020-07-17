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حوادث

الأموال العامة تضبط ٦ قضايا خلال ٢٤ ساعة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:57 م
شعار وزارة الداخلية
شعار وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح

 
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (6) قضايا "اختلاس والإضرار بالمال العام بمخالفة البناء بدون ترخيص والإستيلاء على أراضى الدولة - تحويلات مالية غير مشروعة" مُتهم فيها (6) أشخاص بمضبوطات بلغت نحو (5 مليون ريال سعودى).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

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