قبل طرح الفيلم في عيد الأضحى.. ويجز يغني الغسالة حصريا على tiktok غدا

تطرح شركة نيو سينشري غدا في الساعة الثالثة عصرا حصريا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي tiktok اغنية فيلمها الجديد الغسالة والتي تحمل نفس اسم الفيلم ويغنيها المطرب ويجز الأغنية من كلماته وألحانه ، وتوزيع مصطفى الجوهري.





"الغسالة" هو أول الأفلام المصرية التي يتم عرضها بعد أزمة الكورونا وفترة التوقف الطويلة التي شهدتها دور العرض بسبب الوباء اللعين.





مصادر مقربة من صناع العمل أكدت أنهم قرروا المغامرة بالعرض رغم أن نسبة التواجد في دور العرض هي ٢٥ بالمئة إلا أن إيمانه بالدور الهام للسينما وقت الأزمات بالنسبة للمواطن المصري والعربي باعتبارها واحدة من مصادر البهجة له دفعته وباقي منتجي الفيلم لعرضه في عيد الاضحى المبارك.





وكانت شركة دولار فيلم الموزعة لفيلم "الغسالة" قد قررت طرحه يوم ٣٠ من يوليو الجاري ليصبح أول أفلام عيد الأضحى التي أعلنت عن تواجدها في الموسم الفيلم سيتم طرحه بما لا يقل عن ١٠٠ نسخة.





وهو من إنتاج نيو سينشري وسينرجي فيلمز أفلام مصر العالمية ويلعب بطولته نخبة من النجوم هم احمد حاتم و هنا الزاهد ومحمود حميدة و شرين رضا.





وبيومى فؤاد و محمد سلام واحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من ضيوف الشرف. وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي حول غسالة تتحول إلى آلة زمن مما يخلق العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية.