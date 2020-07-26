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حوادث

الجريدة الرسمية تنشر 15 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا.. صور

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:40 م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
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نشرت الجريدة الرسمية، عدة أحكام أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، في 15 دعوى نظرتها المحكمة، في 4 يوليو الماضي.

وحملت الدعاوى التى صدرت فيها أحكام أرقام  318 سنة 23 قضائية دستورية، و111 سنة 29 قضائية دستورية، و234 سنة 30 قضائية دستورية، و161 سنة 36 قضائية دستورية، و59 سنة 37 قضائية دستورية.

كما حملت الدعاوى أرقام 95 سنة 37 قضائية دستورية، و 125 سنة 37 قضائية دستورية، و43 سنة 40 قضائية دستورية، و26 سنة 41 قضائية دستورية، و6 سنة 41 قضائية دستورية، و53 سنة 41 قضائية دستورية، و54 سنة 41 قضائية دستورية، و56 سنة 41 قضائية دستورية، و59 سنة 41 قضائية دستورية، و 62 سنة 41 قضائية دستورية.
الجريدة الرسمية تنشر 15 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا.. صور
الجريدة الرسمية تنشر 15 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا.. صور
الجريدة الرسمية تنشر 15 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا.. صور
الجريدة الرسمية تنشر 15 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا.. صور
الجريدة الرسمية تنشر 15 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا.. صور
الجريدة الرسمية تنشر 15 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا.. صور
الجريدة الرسمية تنشر 15 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا.. صور
الجريدة الرسمية تنشر 15 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا.. صور
الجريدة الرسمية تنشر 15 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا.. صور
الجريدة الرسمية تنشر 15 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا.. صور
الجريدة الرسمية تنشر 15 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا.. صور
الجريدة الرسمية تنشر 15 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا.. صور
الجريدة الرسمية تنشر 15 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا.. صور
الجريدة الرسمية تنشر 15 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا.. صور
الجريدة الرسمية تنشر 15 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا.. صور
الجريدة الرسمية تنشر 15 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا.. صور
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