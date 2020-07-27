في رد فعل سريع.. "المصرية للاتصالات" تتواصل مع "صدى البلد" لحل مشاكل القراء





ورحبت المصرية للاتصالات بكل تعاون في اطار خدمة عملائها الكرام والتواصل مع اى مشكلة تواجههم. وتواصلت صدى البلد مع المصرية للاتصالات فى شكوى استقبلها موقع صدى البلد تحت عنوان : سكان قرية العركى بمحافظة قنا يشكون تلف بوكس التليفون.





وجاءت كالاتى : شكا المواطن إسماعيل عثمان ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلف بوكس الهاتف فى قرية العركى مركز فرشوط بمحافظة قنا .





وقال في رسالته : نعانى من تلف بوكس الهاتف والتى تعمل تشوش الإتصالات ومنع الإنترنت، لافتًا إلى تقدمه بشكوتين لسنترال قنا طالبا إصلاح البوكس ولكن لم يتم الإستجابة.





للتواصل مع القارئ / 01121899572





وفي رد فعل سريع وفى ذات اليوم جاء رد المصرية للاتصالات كالاتى : لسيادتكم بعد التحية بفحص الشكوي المرفقة تبين الاتي:- البكس رقم 22 في كابينة 4-1 بسنترال العركي التابع لمركز فرشوط بقنا و بالفعل وجد البكس مكسور و تالف تماما دون تعطل الارقام عليه و لم يتم الشكوي او افادتنا من اهالي المنطقة عن سبب التلف و لكن بفحص الامر يرجح انه بسبب تصادم صندوق سيارة نقل اثناء الدوران في الشارع حيث ان الشوارع ضيقة في تلك المنطقة و البكس في دوران و السيد الشاكي مشترك برقم 2660590 بإسم اسماعيل مخلف اسماعيل و لا يوجد لديه اي شكوي من واقع مراكز ازالة الاعطال او السنترال و يوجد علي البكس ايضا عدد 2 مشترك اخرين و هم ارقام 2660260 وآخر شكوى له في شهر مارس ٢٠٢٠ و كانت فيش و وصلات داخلية و رقم 2662337 و اخر شكوي له في يوليو ٢٠١٩ علي شاشات الاعطال و قد تم تنظيم البكس و ابعاده عن التعرض لاي تصادم مستقبلي عند الدوران والخطوط جميعها تعمل بحالة جيدة و مرفق لسيادتكم صور البكس قبل وبعد التنظيم.





كما تواصل موقع صدى البلد مع الشركة المصرية للاتصالات فى شكوى خاصة بتوصيل خدمة التليفون الأرضى لأهالى قرية عزبة أبو كليب بالفيوم والامر محل البحث والدراسة من قبل الشركة وجاءت الشكوى:ناشد المواطن صلاح محمود على السيد من أهالى عزبة أبو كليب التابعة لقرية سرسنا بمركز طامية محافظة الفيوم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين لتوصيل خدمة التليفون الأرضى.





وقال فى رسالته : نعاني من عدم توصيل الخطوط الأرضية للتليفون بالرغم من وجود كابلات أرضية ولكنها معطلة وقد قدمنا تظلم إلي سنترال الفيوم ولكن دون جدوى .





وأضاف : نحن فى أشد الحاجة إلى التليفون الأرضى من أجل توصيل الانترنت المنزلى حيث ان أولانا في المرحلة الثانوية ويتابعون مذاكرتهم اون لاين . للتواصل مع القارىء من خلال الرقم التالى 01000237064

تواصلت الشركة المصرية للاتصالات مع موقع "صدى البلد" مؤكدة حرصها الدائم على حل اى مشاكل أو شكاوى خاصة بالعملاء.