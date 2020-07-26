رئيس جامعة المنصورة يفتتح المرحلة الأولى لعمليات تطوير وتحديث كلية التجارة

افتتح اليوم الأحد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة المرحلة الأولى لعمليات تطوير وتحديث كلية التجارة تمت من الموارد الذاتية للكلية وذلك بحضور الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب ، الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان، الدكتور عبد الله جاد عميد كلية التربية النوعية ، الدكتور محمد العجمي عميد كلية التربية ، الدكتور طارق غلوش وكيل الكلية لشون التعليم ولطلاب، الدكتور عبد العزيز حسن وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ، الدكتورة سماح حافظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أسامة موسى أمين عام الجامعة.





كما حضر الافتتاح من كلية التجارة كل من الدكتور بشير البنا أستاذ متفرغ بقسم المحاسبة، الدكتور ناجى خشبة أستاذ متفرغ بقسم الإدارة، الدكتور حمدى الهنداوى رئيس قسم الاقتصاد، الدكتورة حميدة النجار رئيس قسم إدارة الأعمال، الدكتورة مروة حسان رئيس قسم المحاسبة ، الدكتور تامر العشرى مدير النشر الإلكتروني، الدكتور عبد السميع تحسين مسئول الإشراف على المشروعات الكبرى، الدكتور مصطفى حمدي مدير وحدة الجودة.





ومن جانبه أكد عميد الكلية أن عمليات التطوير شملت مبنى البرامج النوعية المتميزة لبرامج MBA الماجستير المهني ، DBA الدكتوراه المهنية -– MACC- برنامج التمويل والاقتصاد ، FEP ماجستير مهني محاسبة وهو دور خفيف تم بناؤه أعلى مدرج عبد اللطيف ابو العلا على مساحة 900 م مربع ،بتكلفة إجمالية 10,660,567 مليون جنيه من موارد الكلية الذاتية.





وأضاف أن المبنى يضم 3 مدرجات يستوعب المدرج 84 طالبا بإجمالي 252 طالب ،جميع المدرجات مكيفة ومزودة بأحدث وسائل العرض التعليمية ومغطاة بشبكة الواى فاى ،كما يضم 3 قاعات متنوعة مختلفة التصميم لتتناسب مع متطلبات الدراسة مشيرا إلى أنه مراعاة للمتطلبات الإنسانية فقد تم عمل اسانسير ومدخل وحمامات خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة.





وأشار إلى أن الافتتاحات شملت افتتاح مركز التدريب الدولي للتنمية البشرية والاستشارات المعتمد قوميا من جهاز التنظيم والادارة حيث تم تجهيزه بتكلفة قدرها 4.893,005 مليون جنيها بموارد الكلية الذاتية على مساحة 700 متر ويخدم المركز الطلاب والخريجين وطلاب الدراسات العليا ، والطلاب والوافدين داخل الجامعة وخارجها ويضم معملا للغات مزودا بأحدث الأجهزة الصوتية وقاعة استراتيجية للأعمال التسويقية ،قاعة العصف الذهني ،قاعة باحث لخدمة الباحثين وأخرى للمبرمجين بالإضافة إلى المكاتب الإدارية وهذه القاعات تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعة والتي تسمح بطرق جديدة ومتنوعة للتدريب.



