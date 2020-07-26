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تعليم

وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:20 م
تعليم جنوب سيناء
تعليم جنوب سيناء
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ايمن محمد
تفقد محمد عقل  وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم لجنة مدرسة السيدة خديجة من امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بطور سيناء، وبرفقته  هانم علي مدير التعليم الفني بالمديرية.

 وخلال الجولة، شدد عقل على ضرورة الالتزام بالمواعيد، والحفاظ على سير اللجان بهدوء ودقة والالتزام بنموذج الإبلاغ اليومي عن الحالات المرضية إن وجد، والتأكد من اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميًا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتأكد من تنفيذ التباعد والحفاظ علي المسافات الآمنة.

يذكر أن الامتحانات التحريرية لشهادات الدبلومات بمحافظة جنوب سيناء للعام الدارسي 19/ 20 بدأت أمس السبت الموافق 25 يوليو 2020 م بعدد (1025) طالباً وطالبة .

بإجمالي عدد لجان (12 ) لجنة بإدارات المحافظة بلجان رأس سدر (3) صناعي ،و تجاري ، زراعي وعدد (1) لجنة بإدارة أبوزنيمة صناعي ،وعدد (1) لجنة بإدارة أبورديس صناعي، وعدد (1)لجنة بإدارة سانت كاترين تجاري ، وعدد (4) لجنة بإدارة طور سيناء صناعي وزراعي وتجاري ، وعدد (1) لجنة بإدارة نويبع صناعي ، وعدد (1) لجنة بإدارة دهب صناعي.

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وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية
وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية
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