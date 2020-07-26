محافظ شمال سيناء.. بدء استبدال التوك توك بسيارات فان ببئر العبد

' علي انه تم البدء في استبدال

ب ' سيارات فان ' بمركز ومدينة بئر العبد ، وذلك بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية باستبدال التوك توك بسيارات ميني فان 7 راكب.

وأشار المحافظ' خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته ' وبحضور العميد أسامه الغندور ، سكرتير عام المحافظة' والعقيد علاء الدين عبد الرافع، مدير ادارة المرور بشمال سيناء، وأسامه الشريف مدير عام ادارة الانتاج والشئون الاقتصادية ومدير "مشروعك" وياسر حسين الدرز نائب مدير "مشروعك" ووليد عبد الودود مدير"مشروعك" ببئر العبد ، ترخيص 100 سيارة ميني فان كمرحلة أولي علي أن يتم طلائها بلون موحد.



أضاف المحافظ ، أنه سيتم وضع عدد من الضوابط والشروط لحصول أصحاب التكاتك علي سيارات فان ، واجراء قرعة علنية بين المتقدمين، علي أن تعمل 50 سيارة داخل مدينة بئر العبد و50 سيارة اخري بين قري بئر العبد" بعد قيام ادارة مرور بئر العبد بوضع مقترح لخطوط السير لتلك السيارات.



وأضاف العميد أسامه العندور، سكرتير عام المحافظة، أن مشروع استبدال التوك توك بسيارات فان يهدف إلي توفير وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين ، بجانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب من أصحاب التكاتك.



وأشار والعقيد علاء الدين عبد الرافع، مدير ادارة المرور بشمال سيناء، أن عدد التكاتك التي تم ترخيصها ببئر العبد يبلغ 1929 توك توك، حيث قام عدد 1065 شخصًا من أصحابها بالتنازل عن الرخصة.



بدوره أكد أسامه الشريف مدير عام ادارة الانتاج والشئون الاقتصادية ومدير "مشروعك"، علي قيام البنك الزراعي المصري بتمويل السيارات الفان تحت مظلة المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية"مشروعك" ، مساهمة من البنك في تنمية سيناء وعلاج أزمة المواصلات الداخلية ببئر العبد نتيجة قرار منع التوكتوك.