انتهاء أسطورة التوكتوك في مدينة وقري بئر العبد.. المحافظة توقف تراخيصه وتفتح الطريق أمام دخول الميني فان

وقف تجديد الترخيص واستبدالها بسيارة الميني فان حمولة 7 راكب

التجربة ستفتح باب خير ورزق أمام الشباب في العاصمة العريش سيعمل على توفر وسائل مواصلات آمنة للمواطنين بأحياء المدن





جاء قرار رئاسة مجلس الوزراء باستبدال التوك توك بالسيارات الميني فان بمثابة بارقة أمل لانتهاء اسطورة التوك توك بشكل نهائى فى شمال سيناء والتى يقتصر فيها انتشار التوك توك على مدينة وقرى بئر العبد، حيث خلف وراءه تركة ثقيلة من الحوادث والجرائم التى كانت قد انتشرت بسببه.





أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ، أن البرنامج الجديد لاستبدال التوك توك بسيارات الميني فان سيكون له مردود سيعمل على توفر وسائل مواصلات آمنة، ويقضي على مشكلة المواصلات، وحضارية للمواطنين، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن سهولة المرور فى الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التى تبلغ 7 ركاب.





وكان المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء، برئاسة المحافظ، قد قرر منع سير مركبات الـتوك توك، بالشوارع الرئيسية لمدينة بئر العبد، وكذلك على الطريق الدولي الرئيسي "العريش- بئر العبد- القنطرة"، حفاظا على حياة المواطنين.





وأعطى المحافظ تعليماته لرئيس مدينة بئر العبد، بالتنسيق مع إدارة المرور، بوقف تجديد ترخيص المركبات على أن يتم استبدالها بسيارة 7 راكب بعد استيفاء الشروط، للعمل داخل القرى التابعة لمركز بئر العبد وخدمة المواطنين كـبديل للنقل الداخلي في القرى.





وقال مسئول بمركز بئر العبد إن المدينة مسجل بها نحو 641 توك توك مرخص، بالإضافة إلى عدد آخر بدون ترخيص، مشيرًا إلى أنه لا يمكن السيطرة عليها إلا بالترخيص، ومنعها بشكل كامل هو أمر صعب ويؤدي إلى قطع أرزاق آلاف المواطنين، فضلًا عن أهميته في المناطق الضيقة التي لا يمكن دخولها بالسيارات.





وأكد مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، أن التوك توك من المركبات السريعة التي ينطبق عليها قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الذي حدد طرق السير الخاصة بها حتى لا يسير بعشوائية في الشوارع العامة بجميع المحافظات، محدثًا فوضى في الطرق والميادين.





وأشار محمد سلامة الى أن استبدال التوك توك بسيارة "الميني فان" هي توجيهات الحكومة ولا بد من تنفيذ هذه التعليمات رغم أن الأسعار ستكون مرتفعة على أصحاب التكاتك، ولفت إلى أن أعداد كبيرة من مركبات التوك توك سيتم إلغاؤها بسبب عدم استطاعه البعض شراء السيارة الجديدة لعدم القدرة على سداد الأقساط الشهرية بسبب انخفاض عدد الركاب وانخفاض قيمة تسعيرة الركوب.





بينما أشار ضياء احمد، الى أن استبدال التوك توك بسيارة الميني فان، يعتبر منظرا حضاريا لمدينة بئر العبد، ويمكن أن تعمم هذه التجربة على باقي مدن المحافظة، خاصة وأن عدد الركاب 7 وهنا سيقضي على مافيا التاكسي المخصوص، وسيوجد إقبال عليها في حالة أن يتم تحديد تعريفة الركوب مثلا بـ5 جنيهات، وهنا سيكون الإقبال شديد عليها خاصة في العاصمة العريش، ولفت الى أن هذه التجربة ستفتح باب خير ورزق للعديد من الشباب الذين لا يجدون فرصة عمل أمامهم ويمكنه العمل على هذه السيارات بين الأحياء في العاصمة أو بين القرى في مدن المحافظة.



