بطاقة التموين كنز .. التموين تكشف مميزات رائعة لـ مبادرة ميغلاش عليك

قال المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين، إن مبادرة " ميغلاش عليك " هي مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية والتموين، وهي تهدف في الاساس الي تنشيط السوق المحلي وبالتأكيد دعم محدودي الدخل.





وتابع المهندس أيمن حسام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن دور وزارة التموين كان امداد وزارة المالية بكافة بيانات مستفيدي السلع التموينية والتي يبلغ عددهم 22 مليون بطاقة تموينية وهذا بإجمالي 64 مليون مواطن مستحق للدعم.





واضاف ان مبادرة ميغلاش عليك هي تجعل المواطن يستفيد من كل السلع والمنتجات وحتى الاجهزة الكهربائية بخصم 20%، ويحصل على خصم إضافي بقيمة 10% على بطاقة التموين، موضحًا: " اللي هيشتري حاجة بـ 100 جنيه هياخد خصم 20% يعني تبقى الحاجة بـ 80 وخصم تاني 10% لانه من مستحقي البطاقات التموينية يعني الحاجة الـ 100 تبقى 72 جنيه".





واوضح ان فيما يتعلق بالـ 200 جنيه الدعم المقدم من وزارة المالية سيتم الحصول عليها في صورة خصومات وليس بشكل مالي او سلع، فيتم الاستفادة منها من خلال الحصول على خصومات 200 جنيه وليس قيمة مشتريات بـ 200 جنيه.



