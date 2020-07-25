ميغلاش عليك.. التموين: خصم الـ 200 جنيه على البطاقة ليس نقدياً ويتم استخدامه مرة واحدة

قال عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن مبادرة تشجيع المنتج المحلي "ميغلاش عليك" تنطلق غدًا ويشارك فيها عدد كبير من التجار والتخفيضات تصل لأكثر من 20 % .





وأضاف عمرو مدكور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "دور الوزارة ينحصر في تقديم قاعدة البيانات الخاصة بمستحقي الدعم، ويحدد نسبة الخصم بـ 200 جنيه لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد".





وتابع عمرو مدكور: " تلك الأموال ليست نقدية لا تصرف من منافذ التموين ولكن يستحقها المواطن كنسبة خصم بحد أقصى ألف جنيه، وتلك الأموال تصرف من منفذ الموقع الالكتروني الخاص بالمبادرة أو من خلال المنافذ المشاركة في تلك المبادرة".





وأضاف عمرو مدكور: "وزارة المالية طلبت قاعدة بيانات مستحقي الدعم وتمت تغذية أجهزة الحواسب بـ 4 بيانات عن مستحقي الدعم وهو اسم صاحب البطاقة والرقم القومي لرب الأسرة ورقم البطاقة التموينية وعدد الأفراد المستحقين للدعم ".





ولفت عمرو مدكور : "بمجرد توجه المواطن لأي فرع من الفروع يتم إدخال رقم البطاقة للحصول على الدعم ابتداء من 200 جنيه".





وأكمل عمرو مدكور: "مستحق دعم التموين يحصل على خصم يصل إلى ألف جنيه في حال تواجد 5 أفراد على البطاقة ضمن مبادرة تشجيع المنتج المحلي".



