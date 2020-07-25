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وزير المالية: نستهدف حركة سلع بـ 120 مليار جنيه خلال مبادرة ميغلاش عليك

السبت 25/يوليه/2020 - 09:50 م
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الهدف من مبادرة "ميغلاش عليك" ، معالجة تأثيرات كورونا، بعد عملية إغلاق المحلات والأنشطة، وتأثر بعض الفئات فى المجتمع، ما اثر سلبا على الانتاج وقدرات المواطنين، وهنا يأتى دور الدولة بالمبادرات، فضخت 3.5 مليار لزيادة دعم الصادرات، ودعم لقطاع الطيران والسياحة، وقدمنا 2 مليار جنيه لشركة مصر للطيران، وكل هذا الدعم، يخرج من الـ 100 مليار التى خصصهم الرئيس لمواجهة تأثيرات كورونا.

وتابع خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، مع محمد على خير، كنا نخطط جيدا بالنسبة للمرتبات والمعاشات، فضريبة كسب العمل قلت، نتيجة رفع حد الاعفاء، والتخفيض من شرائح الضرائب، وهو ما يثبت أننا عملنا على أكثر من محور، حتى لا يتأثر الناس.

وفيما يتعلق بمبادرة "ميغلاش عليك"، قال معيط، إنها جاءت بتوجيه رئاسى، لتمكين المواطن وزيادة استهلاكه، فالمبادرة موجهة إلى 64 مليون مواطن يحملون بطاقات تموين، وكل مواطن له 200 جنيه، بالإضافة إلى خصومات 20 % فيما يتعلق بالسلع المهمة.

وتابع، بطاقة التموين سيكون بها مبلغ مخصص لملابس أو أجهزة كهربائية وليس مواد تموينية، سندعم هذه المبادرة ب  12 وربع مليار جنيه لمدة 3 شهور، والمستهدف حركة سلع فى حدود 120 مليار جنيه.

وقال معيط، هناك معايير لنسبة الدين الخارجى، فالنسبة قلت مقارنة بالعام الماضى، فخلال الفترة الماضية سددنا مليارات الدولارات، ولكن حينما نقترض الإعلام والناس تعرف، ونسبة الديون حتى الان فى حدود الأمان، ولدينا خطة لتخفيض هذه النسبة، فالدين كان داخلى وخارجي يمثل 90.4٪، ولكن هذا العام 86.1٪، ومع جائحة كورونا كان لدينا تصور عام، ولكن هناك 200 مليار جنيه وأكثر ضاعوا بسبب كورونا.

وأكد معيط، لدينا القدرة على تسديد إلزاماتنا، فى مواعيدها، فخلال الشهور الماضية، هناك 5 دول لم تستطع سداد ديونها فى توقيتها، ولكن مصر سددت كل ديونها كما كان مخططا لها.
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